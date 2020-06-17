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Новинки

Серебряное кольцо с рубиновым корундом арт 29459
Серебряное кольцо с рубиновым корундом арт 29459
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5 450 руб.
Серебряное кольцо с аметистом натуральным арт 29149
Серебряное кольцо с аметистом натуральным арт 29149
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8 750 руб.
Серебряное кольцо с изумрудным бериллом арт 29148
Серебряное кольцо с изумрудным бериллом арт 29148
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6 990 руб.
Серебряное кольцо с сапфировым корундом натуральным арт 29143
Серебряное кольцо с сапфировым корундом натуральным арт 29143
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7 430 руб.

Хиты продаж

Серебряное кольцо с лимонным кварцем натуральным арт 29318
Серебряное кольцо с лимонным кварцем натуральным арт 29318
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4 750 руб.
Серебряное кольцо с аметистом натуральным арт 29250
Серебряное кольцо с аметистом натуральным арт 29250
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8 310 руб.
Серебряное кольцо с сапфировым корундом натуральным арт 29239
Серебряное кольцо с сапфировым корундом натуральным арт 29239
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7 430 руб.
Серебряные серьги с турмалином натуральным арт 29431
Серебряные серьги с турмалином натуральным арт 29431
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6 950 руб.
Серебряные серьги с рутиловым кварцем и перидотом натуральным арт 29378
Серебряные серьги с рутиловым кварцем и перидотом натуральным арт 29378
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8 850 руб.

Распродажа

Серебряные серьги с аметистом натуральным арт. 26209
-50%
Серебряные серьги с аметистом натуральным арт. 26209
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3 250 руб. 1 625 руб.
Серебряные серьги с цитрином, топазом, перидотом, аметистом арт 17074
-50%
Серебряные серьги с цитрином, топазом, перидотом, аметистом арт 17074
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2 750 руб. 1 375 руб.
Серебряные серьги с кварцем натуральны арт 27335
-50%
Серебряные серьги с кварцем натуральны арт 27335
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3 690 руб. 1 845 руб.
Серебряное кольцо с родолит гранатом и хром диопсидом арт 20926
-50%
Серебряное кольцо с родолит гранатом и хром диопсидом арт 20926
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4 300 руб. 2 150 руб.
Серебряное кольцо с аметистом арт 19710
-50%
Серебряное кольцо с аметистом арт 19710
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4 300 руб. 2 150 руб.
Серебряное кольцо с топазом аметистом перидотом и цитрином арт 5618
-50%
Серебряное кольцо с топазом аметистом перидотом и цитрином арт 5618
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3 960 руб. 1 980 руб.

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Отзывы клиентов

Все отзывы

Серебряные серьги с натуральным опалом арт 29220Серебряные серьги с натуральным опалом арт 29220

17 июня 2020 00:04
Классные !!! просто прелесть, жаль, что "нет в наличии" Очень хочу серьги с ОПАЛОМ !!! Обязательно что то выберу, жду "свои"
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17 июня 2020 09:09
Большое спасибо за отзыв!
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Серебряное кольцо с изумрудом арт 17221Серебряное кольцо с изумрудом арт 17221

16 июня 2020 14:03
Получила заказ. Колечко краше чем на фото!
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17 июня 2020 09:09
Большое спасибо за отзыв!
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​Дизайнерское кольцо с перламутром натуральным арт. 21335​Дизайнерское кольцо с перламутром натуральным арт. 21335

15 июня 2020 21:00
Яркое, эффектное, выразительное украшение по доступной цене. Очень довольна!
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16 июня 2020 09:24
Большое спасибо за отзыв!
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Серебряные серьги с розовым корундом аметистом и турмалином натуральными арт 10407Серебряные серьги с розовым корундом аметистом и турмалином натуральными арт 10407

15 июня 2020 20:59
Волшебные серьги по волшебной цене!
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16 июня 2020 09:24
Большое спасибо за отзыв!
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О магазине Sofi

💎ООО «Златогорье» - это компания с большим опытом работы на ювелирном рынке России. Среди ассортимента интернет-магазина «Sofi» можно найти большое разнообразие изделий из серебра 925 пробы со вставками из различных камней. 💎Применяются как драгоценные минералы, так и поделочные, органические, эмаль. Низкие цены и высокое качество – два постулата, на которых зиждется работа компании. 💎Стоимость ювелирных изделий в нашем интернет-магазине может конкурировать со многими ювелирными мастерскими и торговыми точками. Всё благодаря тому, что мы разумно подходим к организации нашей работы и закупке украшений. Мы снижаем затраты на аренду торговых помещений, рекламные кампании и персонал, тем самым не делаем огромные наценки на наши товары. 💎Наша работа направлена на прямое сотрудничество с партнёрами. Мы получаем прямые оптовые поставки из разных стран, в том числе из Италии, Индии, Гонконга и др. Наши работники всегда находятся в курсе новейших модных тенденций, мы стремимся подбирать только стильные и популярные украшения из лучших мировых коллекций. 💎Уникальный дизайн, актуальность и красота – главные преимущества наших ювелирных украшений. Своим клиентам мы предлагаем постоянные акции и скидки, устраиваем честные распродажи без дополнительных наценок. Мы ценим каждого покупателя, гарантируем качество и предлагаем огромный ассортимент ювелирных изделий. 💎В каталоге нашего магазина вы найдёте всевозможные дизайн украшений, разнообразие стилевых решений и актуальный ценовой диапазон. Выбрать изделие из серебра для себя или в подарок любимому человеку легко, широкий ассортимент удовлетворит даже самый взыскательный и оригинальный вкус. Покупайте серьги, кулоны, броши, колье или кольца. 💎Оплатить заказ можно удобным для вас способом, мы предлагаем доставку разных видов, в том числе и до квартиры. Интернет-магазин «Sofi» поможет украсить вашу жизнь, делая её более роскошной и драгоценной.
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